Появилось видео задержания производителей наркотиков

ФСБ ликвидировала лабораторию по производству синтетических наркотиков. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства. Двое жителей Москвы производили и продавали запрещенное вещество через нелегальный интернет-магазин.

В ходе обысков изъято свыше 21 килограмма синтетических наркотиков и более 16 килограмм марихуаны, 65 литров наркосодержащей жидкости, химическое оборудование и реактивы, а также крупная сумма денег, передает телеканал "Россия 24".

В отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статье "Производство и покушение на сбыт наркотических средств в особо крупном размере".