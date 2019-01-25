Пяти бизнесменам из "списка Титова" разрешили вернуться на родину

Для пяти предпринимателей из так называемого лондонского списка бизнес-омбудсмена Бориса Титова решено снять ограничения на въезд в Россию.

В частности, на родину могут вернуться Юлия Макурина, Алексей Байгушев, Андрей Марков, Алексей Новичков и Владимир Артюшин, сообщили ТАСС в пресс-службе уполномоченного при президенте РФ по защите прав предпринимателей, сославшись на письмо заместителя генпрокурора России Виктора Гриня.

4 февраля 2018 года Титов передал президенту Владимиру Путину список бизнесменов, которые скрываются от российского правосудия в Великобритании и других странах, но хотели бы вернуться на родину. Тогда в него вошли около 40 человек.

В ноябре в список были добавлены еще 9 человек. Бизнес-омбудсмен также попросил генпрокурора Юрия Чайку рассмотреть возможность предоставления гарантий, что по возвращению в Россию эти люди не будут заключены под стражу.

"Генпрокуратура сняла ограничения на въезд для пятерых предпринимателей из списка. При этом в отношении четырех других предпринимателей возможное заключение под стражу признано законным", — сообщил Борис Титов, добавив, что продолжит бороться за снятие ограничений для оставшихся бизнесменов.