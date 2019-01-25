Аэропорт Орли пришлось эвакуировать из-за супермодных туфель парижанки

Из-за туфель пассажирки — сотрудницы французского журнала мод в Орли пришлось вызывать саперов и даже частично эвакуировать пассажиров нескольких залов аэропорта.

Как пишет газета Parisien, опасения службы безопасности вызвал багаж женщины, вылетавшей в Касабланку.

При досмотре ее ручной клади обнаружили предмет, похожий на взрыватель. На место происшествия вызвали саперов.

Оказалось, тревога была напрасна: за взрыватель приняли пару модельных туфель, снабженных элементами подсветки.

Тревогу, однако, отменили только через три часа, несколько рейсов были задержаны.