Емельяненко: бой с Бейдером станет последним в Bellator

Российский боец смешанного стиля Федор Емельяненко заявил о том, что предстоящий финальный бой MMA Bellator против Райана Бейдера станет для него последним в рамках бойцовской организации.

"По контракту с Bellator у меня остается один бой против Бейдера, и он станет последним, — признается Емельяненко, слова которого приводит Чемпионат.Com. – По новой договоренности пока еще не общался, впереди паровоза пока никто в организации не бежит".

"Что касается моей дальнейшей карьеры, то после поединка с Бейдером мне в любом случае будет нужен отдых. Решение о продолжении карьеры будут принимать уже только после этого".

Ранее Федор Емельяненко признался, что все чаще думает о завершении своей профессиональной спортивной карьеры. Свои размышления об этом известный российский тяжеловес аргументирует возрастом.

Напомним, что Емельяненко-старший имеет контракт с Bellator на три поединка, два из которых он уже провел: первый проиграл Мэтту Митриону, второй выиграл у Чейла Сонена. Заключительный бой против Бейдера состоится 26 января в Лос-Анджелесе.