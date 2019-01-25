Инцидент со Скабеевой: Кадыров пригрозил Березе звонкой оплеухой

Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент с депутатом Верховной рады Бориславом Березой и журналисткой ВГТРК Ольгой Скабеевой. Напомним, накануне депутат оскорбил и толкнул Скабееву.

Кадыров отметил, что если бы в Чечне или другом российском регионе кто-то повел себя подобным образом с украинской журналисткой, на Западе это вызвало бы критику и разговоры о правах человека, но когда была применена сила в отношении россиянки, "молчат, будто воды в рот набрали".



Кадыров призвал украинцев присмотреться к тем, кто управляет их страной, а Березе предложил извиниться перед Скабеевой, иначе "обязательно найдется истинный мужчина", который "с размаху влепит звонкую оплеуху".

Накануне во время работы в ПАСЕ украинские депутаты пытались вырвать микрофон у ведущей программы "60 минут" Ольги Скабеевой. Борислав Береза грубо толкнул журналистку.