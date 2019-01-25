В Москве неизвестные подожгли школьника: у него 98 процентов ожогов тела

Источник в правоохранительных органах столицы сообщил, что на западе Москвы неизвестные подожгли подростка. Он госпитализирован с ожогами 98 процентов тела.

Как передает ТАСС, 15-летний ученик девятого класса с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения и ожогами 3-4 степени был отправлен в реанимацию от дома по улице Берзарина.

Потерпевший юноша смог сообщить, что неизвестные облили его жидкостью и подожгли.

Правоохранители проводят проверку.