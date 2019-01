Лам стал почетным гражданином Мюнхена. Первым среди спортсменов

Известный немецкий футболист, чемпион мира в составе сборной Германии и восьмикратный чемпион страны с "Баварией" Филипп Лам стал почетным гражданином Мюнхена. Игрок стал первым спортсменом в истории города, которого мюнхенские власти отметили подобным образом.

"Я невероятно горд быть первым спортсменом, который признан почетным гражданином моего родного города Мюнхена, — написал Лам на своей страничке в соцсети Twitter. – Я провел почти всю свою жизнь здесь и испытал много уникальных моментов. Спасибо Мюнхену за великую честь".

