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25 января 201912:16

Шайба Овечкина включена в Топ-10 первой половины сезона НХЛ

Global Look Press

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором одной из лучших шайб по итогам первой половины сезона Национальной хоккейной лиги. По версии лиги его шайба в ворота "Каролины Харрикейнз" заняла восьмое место.

В том декабрьском матче россиянин стал автором трех заброшенных шайб, чем помог действующему обладателю Кубка Стэнли одержать победу над "ураганами" со счетом 6:5. Овечкин стал единственным россиянином в рейтинге самых красивых голов.

Лучшей же шайбой первой половины сезона признан гол Остона Мэттьюса из "Торонто Мэйпл Лифз" в матче против "Баффало Сэйбрз". В тройку лучшим также были включены Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз" и Нил Пионк из "Нью-Йорк Рйнджерс".

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