Шайба Овечкина включена в Топ-10 первой половины сезона НХЛ

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпиталз" Александр Овечкин стал автором одной из лучших шайб по итогам первой половины сезона Национальной хоккейной лиги. По версии лиги его шайба в ворота "Каролины Харрикейнз" заняла восьмое место.

В том декабрьском матче россиянин стал автором трех заброшенных шайб, чем помог действующему обладателю Кубка Стэнли одержать победу над "ураганами" со счетом 6:5. Овечкин стал единственным россиянином в рейтинге самых красивых голов.

Лучшей же шайбой первой половины сезона признан гол Остона Мэттьюса из "Торонто Мэйпл Лифз" в матче против "Баффало Сэйбрз". В тройку лучшим также были включены Сидни Кросби из "Питтсбург Пингвинз" и Нил Пионк из "Нью-Йорк Рйнджерс".