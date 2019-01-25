У "Газели" оторвало кабину после столкновения с автоцистерной под Саратовом

В Саратовской области водитель автоцистерны с битумом спровоцировал серьезную аварию, в условиях плохой видимости пойдя на обгон по обочине, сообщили в региональном управлении ГИБДД. Камера регистратора запечатлела момент столкновения.

ДТП произошло около половины второго дня 24 января в районе села Талалихино на 147-м километре трассы Сызрань — Саратов — Волгоград. По версии инспекторов, 43-летний водитель Volvo не выбрал безопасный боковой интервал движения, когда попытался обогнать попутный ГАЗ-2747 по правой полосе при сильном снегопаде.

На кадрах видно, что водитель "Газели" попытался уйти влево, чтобы уступить дорогу, но машину повело, и она врезалась в автоцистерну, после чего у фургона оторвало кабину. Травмы в аварии получили пассажиры ГАЗа: 38-летний мужчина и 30-летняя женщина были доставлены в больницу с различными травмами.

Спустя несколько минут в этом же месте столкнулись Toyota Corolla и КамАЗ.