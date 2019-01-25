Платная регистрация мобильников: подробности законопроекта

Обязательная регистрация смартфонов в центральной базе данных IMEI коснется только устройств, самостоятельно ввезенных из-за границы пользователями. Об этом РИА Новости сообщила автор законопроекта, сенатор Людмила Бокова.

В центральную базу будут внесены IMEI телефонов, запрещенных или разрешенных для работы в сотовых сетях России. Эта базе вместе с базами данных операторов будет синхронизирована с международной базой данных Ассоциации GSM. Это позволит получать данные о сертифицированных, утраченных и похищенных телефонах.

Стоимость обязательной регистрации не превысит 100 рублей для граждан, пояснила Бокова. Процедура позволит сократить количество краж смартфонов и повысить раскрываемость таких преступлений.

После 2020 года, когда закон вступит в силу, нужно будет регистрировать телефоны, ввезенные самостоятельно – официальные продавцы будут это делать оптом. Регистрация будет возможна на портале госуслуг или в офисах мобильных операторов. Те телефоны, что есть у граждан сейчас, не нужно регистрировать в течение трех лет, но срок "амнистии" могут и продлить.

Закон, по мнению его авторов, позволит решить проблему не только краж, но и серого импорта мобильных устройств. В настоящее время объем нелегального ввоза составляет до 10% рынка смартфонов – это около 4,7 миллиона штук. Большую часть таких устройств продают через несетевые розничные точки или интернет-магазины.

Представители сотовых операторов уже прокомментировали новшество. В "Вымпелкоме" (бренд "Билайн" считают, что регистрацию гаджетов нужно вводить постепенно, без стрессов для рынка, но в целом сама инициатива полезна.

В "Мегафоне" отметили, что покупатели получат возможность проверить статус аппарата в процессе покупки. Но перед внедрением инициативы, по мнению представителей компании, следует все же провести тесты и пилотный проект.