Девятиклассник из мести устроил стрельбу возле школы в Красноярском крае

В Красноярском крае ученик девятого класса попытался застрелить одноклассника из охотничьего ружья возле здания сельской школы. В результате инцидента, как уточняет ТАСС, никто не пострадал.

ЧП произошло днем 25 января в поселке Абалаково, что в Енисейском районе. По данным учителей, 16-летний Павел пытался войти в школу с ружьем, но был остановлен дежурным, после чего устроил стрельбу на улице — целился он в окна учебного заведения и стоящих неподалеку машин.

Ученики утверждают, что он пытался попасть в одноклассника, который якобы за день до инцидента избил его. Педагоги назвали эту версию выдумкой.

Подростка уже задержали, известно, что он обучался в коррекционном классе и находится под опекой бабушки и дедушки, поскольку его родителей лишили родительских прав. Под опеку пожилых людей попали и две его сестры и брат.