Песков о ДРСМД: обмен ультиматумами нас не устраивает

Москва рассчитывает на то, что Вашингтон все-таки услышит позицию России по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Российская сторона продолжит доводить свою последовательную позицию до наших собеседников. Все параметры нашей позиции хорошо известны — они абсолютно транспарентны", — подчеркнул представитель Кремля, говоря о предстоящем сегодня в Брюсселе заседании Совета Россия-НАТО, на котором продолжится обсуждение ситуации с договором о РСМД.

Он также прокомментировал отказ военных атташе США и некоторых европейских стран прийти на брифинг Минобороны по ракете 9М729 комплекса "Инскандер-М", хотя именно к ней у Запада были претензии.

"Это более чем показательно, потому что это как раз говорит о том, что по-прежнему отсутствует настрой на обсуждение проблематики договора", — пояснил Песков.

При этом пресс-секретарь президента подчеркнул, что "другие модальности — обмен ультиматумами, голословными обвинениями, нежелание слышать партнера — не совсем устраивают нас", передает "Интерфакс".

Между тем, генсек НАТО Йенс Столтенберг обвиняет в проблемах с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности именно Россию.

"Мы ведь не видим новых американских ракет, но зато мы видим новые российские ракеты", — указал он в интервью BBC.

По словам главы альянса, сейчас анализируются различные варианты реагирования, если Россия продолжит производить, испытывать или размещать крылатые ракеты SSC-8 ("Новатор 9М729").

Ранее США потребовали от России уничтожить ракеты 9М729, чтобы продолжить действие Договора о РСМД. В Вашингтоне уверены, что ракету якобы испытывали на дистанции от 500 до 5,5 тысячи километров, что противоречит ДРСМД.

В ответ Минобороны России провело брифинг, на котором продемонстрировало ракету и ее характеристики, еще раз заявив, что Россия "привержена безусловному выполнению Договора о РСМД".