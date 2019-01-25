Мадуро не просил у Путина военной помощи

В ходе телефонного разговора президент Венесуэлы Николас Мадуро не обращался с просьбой о предоставлении финансовой или военной помощи республике к президенту России Владимиру Путину. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает "Интерфакс".

По словам Пескова, Путин выразил венесуэльскому коллеге поддержку "в условиях спровоцированного извне обострения внутриполитического кризиса".

Как сообщалось ранее, в среду спикер оппозиционного парламента Венесуэлы Хуан Гуаидо назвал себя временным главой государства. В США заявили о признании Гуаидо. Действующий глава государства Николас Мадуро назвал Гуаидо "марионеткой США", напомнив, что он все еще является конституционным президентом.