Глушаков оставит супругу без жилья, выставив на продажу общий дом

Футболист московского "Спартака" Денис Глушаков может оставить свою супругу Дарью без жилья. Игрок "красно-белых" принял решение выставить на продажу общий дом, который находится в подмосковной Истре. Спартаковец оценил его в 300 миллионов рублей.

Для начала Глушаков переписал двухэтажный особняк общей площадью в 550 квадратных метров на свою мать, после чего уже объявил о продаже, сообщает Mash. В этом доме хавбек "Спартака" ранее жил с женой и детьми.

Напомним, что ранее по итогам проведенной экспертизы МВД было установлено, что Глушаков наносил своей жене телесные побои легкой степени. Супруги ведут бракоразводный процесс с сентября 2018 года после того, как Дарья подала на мужа в суд.