Московского подростка, получившего 98 процентов ожогов тела, облили керосином

Московские врачи пытаются спасти 15-летнего подростка, который получил ожоги 98 процентов тела после того, как его подожгли неизвестные.

Как сообщалось ранее, это произошло в Москве вечером 24 января в подъезде дома по улице Берзарина, где пострадавший подросток находился вместе с двумя несовершеннолетними.

Школьник в реанимации. В ходе осмотра места происшествия была обнаружена пустая канистра с запахом, характерным для керосина.

Возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", сообщает московское управление СК РФ. Следователи также проверят условия жизни и воспитания пострадавшего подростка в семье.