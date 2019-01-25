В китайском городе Чанчунь прогремели взрывы. Видео

Сегодня днем, 25 января, в Китае в центре города Чанчунь прогремели два десятка взрывов. Подтверждена гибель одного человека, о других жертвах не сообщается.

Свидетели говорят о том, что взрывы прозвучали около местного торгового центра и в высотном здании неподалеку. Люди в радиусе километра были эвакуированы, а территория оцеплена полицией.

Местные средства массовой информации сообщают о том, что возникшие очаги пожаров были потушены. В настоящее время устраняются последствия инцидента. О других подробностях происшествия не сообщается.

Некоторые очевидцы в социальных сетях выдвинули версию о том, что неизвестный злоумышленник кидал взрывпакеты из окна на улицу, а затем подорвался сам.