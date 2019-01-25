Директор школы Кузбасса о видеокадрах обеда, "как собакам": дети пошутили

В Кемеровской области региональное управление СК РФ проводит проверку после сообщений в соцсетях и СМИ о том, что в одной из школ учеников кормят некачественной едой.

Автор видео, размещенного в "Инстаграме", сообщает, что такой обед — "как собакам" – якобы дают учащимся одной из школ Юрги: на кадрах запечатлены холодные развалившиеся макароны.

Следователи уже установили конкретное учебное заведение, в котором производилась видеосъемка "обедов школьников".

В ближайшее время следователи планируют осмотреть помещение школьной столовой, а также истребовать сведения из медицинских учреждений города об обращениях подростков по поводу пищевых отравлений после питания в столовой.

Кроме того, следователи работают с администрацией этой школы и опрашивают учеников.

Ход проведения доследственной проверки взят на контроль руководством следственного управления СК РФ по Кемеровской области, говорится на сайте ведомства.

Тем временем Людмила Сахарова — директор школы №10 Юрги, где была сделана видеосъемка этих школьных "обедов", в комментарии радиостанции "Говорит Москва" сказала, что дети так пошутили "в связи с недостаточностью воспитания"

Она утверждает, что школьники снимали остатки еды. "Это остатки пищи, не всё блюдо, которое было подано. Они так с ней пошутили", – утверждает директор школы.

Ранее в соцсетях и СМИ с подачи регионального детского омбудсмена Дмитрия Кислицына появилась информация о том, что школьники Кузбасса "падают в голодные обмороки". Впоследствии, после ряда проверок, эта информация не подтвердилась.

25 января к Кислицыну пришли следователи, чтобы расспросить его о том, откуда именно региональный детский омбудсмен получил информацию о "голодных обмороках" детей из сельских школ региона.

Как рассказал телеканалу "360" представитель Кислицына, встреча проходит в закрытом режиме, но в понедельник, 28 января, он даст пресс-конференцию.