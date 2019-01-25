Шоумен Владимир Зеленский подал документы в ЦИК Украины для регистрации кандидатом на пост президента, сообщает ТАСС.

Своими главными приоритетами на посту президента Зеленский назвал борьбу с коррупцией и создание сильной экономики. Коррупционерам он пообещал "реальные сроки", а украинцам – "реальные зарплаты и пенсии".

Как только Украина покажет, что она не коррумпирована и может привлечь серьезные инвестиции, "никакие русские" на нее не нападут, а защитить территорию украинцам помогут "сильные иностранные компании".



Выборы главы государства на Украине пройдут 31 марта. На сегодняшний день зарегистрировано уже 13 кандидатов.

По результатам соцопроса, проведенного группой "Рейтинг" осенью 2018 года, Зеленский на втором месте, на первом — лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.