Песков анонсировал визит Путина в Питер и прокомментировал дискуссии о параде

Президент РФ Владимир Путин в воскресенье прибудет в Санкт-Петербург, чтобы принять участие в нескольких мемориальных мероприятиях, посвященных 75-летию со дня полного снятия блокады Ленинграда, сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков, добавив, что программа мероприятий еще прорабатывается.

Он напомнил, что это очень важная дата для всех россиян и персонально для президента Путина. Отвечая на вопрос о том, как в Кремле относятся к необходимости проведения парада в такой день, Песков напомнил, что в данном случае это не тема Кремля, передает "Интерфакс".

Как сообщалось ранее, 27 января в честь 75-й годовщины полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады в годы Великой Отечественной войны в центре Санкт-Петербурга пройдет торжественный марш с участием военнослужащих и боевой техники. В параде примут участие 2 тысячи военнослужащих Западного военного округа, Национальной гвардии, суворовцы, нахимовцы и парадный расчет Юнармии, военная техника, боевые самолеты и вертолеты.

Между тем группа депутатов Законодательного собрания Петербурга и общественных деятелей раскритиковали инициативу проведения парада. Однако директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский поддержал проведение парада, напомнив, что "Дворцовая площадь создана для парадов, поэтому парад должен быть — это то, для чего она и существует".

По словам Пиотровского, это большое испытание того, как власть и общество понимает память о блокаде.