Ночной пожар в Балашихе: в квартире, где делали ремонт, погибли двое рабочих

Подмосковные следователи начали проверку после пожара в Балашихе, в котором погибли два человека. ЧП произошло в новостройке на 15-м этаже. По предварительным данным, жертвами стали рабочие, которые делали ремонт в одной из квартир. Возгорание могло произойти из-за взрыва газового баллона, который они использовали для установки натяжных потолков.

Пожар в многоэтажке в Балашихе, в результате которого погибли два человека, был потушен буквально через два часа. Следователи и спасатели выясняют причины происшествия.

Приоритетная версия — взрыв газовых баллонов во время ремонта в квартире на 15-м этаже. Дом был сдан примерно год назад и не был газифицирован. На видео, сделанном очевидцами, видно, как из окон валит дым. Через несколько секунд происходит мощный хлопок.

Еще одна запись сделана сотрудниками Следственного комитета в квартире, в которой произошел пожар. На кадрах — обгоревший газовый баллон, такие обычно используют при монтаже натяжных потолков. Хлопки слышали даже жители соседних домов.

Первым на помощь рабочим, которые находились в квартире, пришел Артем Резников — он сам служит пожарным в одной из частей Балашихи. До приезда своих коллег спасатель пытался самостоятельно потушить возгорание.

О том, что пожар вспыхнул из-за взрыва газовых баллонов, говорит и характер разрушений в эпицентре. Вырваны стеновые панели, выбиты оконные рамы — все это обрушилось на припаркованные возле дома машины.

Спасти двоих рабочих, которые находились в квартире, не удалось. Остальных жильцов подъезда — примерно 30 человек — эвакуировали. Никто из них не пострадал.

В ближайшее время следователи намерены пообщаться с хозяином квартиры, в которой предположительно произошел взрыв. Не исключено, что погибшие не имели лицензии для работы с газовым оборудованием.