Джокович стал соперником Надаля по финалу Australian Open

В Мельбурне близится к завершению стартовый в сезоне теннисный турнир серии "Большого шлема" – Открытый чемпионат Австралии. В мужской сетке соревнований стал известен второй финалист – им стал лидер мирового рейтинга серб Новак Джокович.

В полуфинале первая ракетка мира встречался с французом Люком Пуем. В первом сете Джокович не испытал проблем с соперником, за 23 минуты выиграв его всухую – 6:0. Во второй партии француз смог взять два гейма, но борьбы все равно не получилось – 6:2 в пользу серба. Счет второго сета повторился и в третьем (6:2), в результате чего серб пробился в финал Australian Open.

Соперники провели на корте 1 час 25 минут. Матч между Джоковичем и Пуем стал самым быстрым полуфиналом в истории Открытого чемпионата Австралии. Отметим, что Джокович за весь матч допустил лишь 5 невынужденных ошибок, что стало одним из самых низких показателей на кортах Мельбурна.

В решающем матче Джокович встретится со второй ракеткой мира испанцем Рафаэлем Надалем, который накануне обыграл Стефаноса Циципаса. Финал состоится на центральном корте Мельбурна имени Рода Лейвера в воскресенье, 27 января.