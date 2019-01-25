Россиянка Жеребятьева выиграла масс-старт на чемпионате мира по лыжам

В финском Лахти продолжается молодежный чемпионат мира по лыжам для спортсменов до 23 лет. В пятничной программе состоялся масс-старт на 15 километров среди девушек, победу в котором одержала российская лыжница Анна Жеребятьева. Она преодолела дистанцию за 40 минут 31,4 секунды.

Серебряную медаль завоевала еще одна спортсменка из России – Лидия Дуркина, отставание которой от победительницы составило 23,5 секунды. Замкнула тройку лучших немка Катарина Хенниг. Она приехала к финишу спустя 37,5 секунды.

Также отметим, что в пятерку лучших также вошла еще одна российская лыжница Яна Кирпиченко, финишировавшая через 41,6 секунды относительно времени Жеребятьевой. Ее результата хватило для четвертой строчки. Полина Некрасова (+1.41,4) заняла 13 место.