Тренер "Спартака" Олег Кононов борется с матом в команде

Наставник московского футбольного клуба "Спартак" Олег Кононов, который пришел в команды в середине ноября, пытается изменить не только стратегию и тактику своих подопечных, но и решительно настроен поменять моральный климат. Тренер решил противостоять нецензурной брани среди игроков.

"Мы боремся с нецензурной бранью, – цитирует Кононова издание "Спорт-экспресс". – Жестко боремся. Не буду говорить, какие за это наказания, но жестко. Есть штрафы".

В данный момент "красно-белые" готовятся на сборах ко второй части чемпионата России, в котором "Спартак" делит с чемпионами страны из "Локомотива" 4-5-е место, отставая от лидирующего "Зенита" на 6 очков: 28 против 34-х.