В башне "Федерация" в Москве-сити вспыхнули жировые отложения

Сотрудников расположенного в башне "Федерация" бизнес-центра эвакуировали из-за вспыхнувшего на 60-м этаже пожара. Как позже выяснилось, в местном кафе вспыхнули остатки жира. Спустившиеся на землю сотрудники сняли задымление на видео.

Первоначально поступила информация о возгорании на 40-м этаже высотки "Восток", однако позже спасатели уточнили, что пожар произошел в кафе на 62-м этаже, где неожиданно вспыхнули жировые отложения.

Представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что возгорание было небольшим и вскоре его ликвидировали. В результате инцидента никто не пострадал.

В ноябре 2016 года из-за загоревшегося в ресторане жира эвакуировали более тысячи человек из ЦУМа.