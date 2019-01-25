Рискуя жизнью, индийский водитель спас священную корову от верной смерти. Видео

В Индии в социальных сетях горячо обсуждаются кадры, сделанные камерой наблюдения в индийском городке Джунагадх несколько дней назад.

На этих кадрах было запечатлено, как водитель грузовика, заметив внезапно вышедшую на дорогу корову, рискуя жизнью совершает головокружительный маневр, спасая священное животное от неминуемой смерти. Фуру круто развернуло на сухом асфальте, и каким-то чудом она не перевернулась.

Пользователи индийских социальных сетей единодушно назвали инцидент на дороге божественным вмешательством, и похвалили водителя за мастерство и удачу.