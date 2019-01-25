Договор Германии и Франции обеспокоил Италию

Пописанный Францией и Германией договор о сотрудничестве и интеграции между странами вызвал озабоченность у премьер-министра Италии Джузеппе Конте.

В частности, в документе говорится о том, что утверждение кандидатуры Германии в качестве нового постоянного члена Совета Безопасности ООН "является приоритетом франко-немецкой дипломатии", передает РИА Новости.

В этой связи Конте напомнил, что с начала 1990-х годов поддерживалась идея предоставления этого места Европейскому союзу, а не одному из его государств-членов.

"Разве не говорилось всегда о том, что место в Совбезе следует отдать Европе? Значит, вы нас обманываете. Совет Безопасности ООН отвечает архитектуре, в соответствии с которой места с правом вето были отданы победителям во Второй мировой войне. Германия войну выиграла или проиграла?" – возмутился итальянский премьер.

В интервью миланской газете Corriere della Sera Джузеппе Конте указал, что "пора всем начинать говорить откровенно", и предупредил, что "мы будем сидеть в молчании за столом, подписывая решения, принятые другими".