Антон Богданов ради деда сумел обойти 900 конкурентов, чтобы получить роль в "Т-34"

Известность Антону Богданову принесли "Реальные пацаны". Но они же и "развели" его с женой Полиной. Сейчас у актера – другие роли. И особая, признается Антон, — та, которая ему досталась в жесткой конкурентной борьбе.

Чтобы получить роль снайпера-наводчика Демьяна Волчка в фильме "Т-34", Богданову удалось обойти на кастинге 900 конкурентов.

Антон признается, что очень хотел получить роль в этом фильме, прежде всего, в память о дедушке — ветеране, который оказал на внука очень большое влияние.

Именно деда, который прошел всю войну и дошел до Берлина, признается Богданов в "Судьбе человека", он видел прототипом своего героя в фильме "Т-34".

Интересно, что похожи они не только внешне, но и характером.

Дедушка ушел из жизни в 1992 году, когда Антону было всего семь лет. Однако, говорит актер, он очень хорошо помнит его – даже помнит его запах, знает, за что он получил каждый орден, каждую медаль, и чувствует с ним сильную ментальную связь.

У актера еще со времен "Реальных пацанов" — миллионы поклонниц, но его очень редко можно встретить в ночном баре или шумном ресторане. Все свое время он посвящает сыну Демьяну, который живет с ним после развода, и работе.

Почему Антон говорит, что в его жизни нет места для серьезных отношений с женщинами? Из-за чего распался его брак, чего стоило Богданову договориться с женой, чтобы сын остался с ним? Как изменил жизнь актера фильм "Реальные пацаны", а как повлияла работа над "Т-34"?

В программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" на телеканале "Россия 1" – актер Антон Богданов.