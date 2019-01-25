Жириновского заподозрили в посягательстве на целостность Украины

Генпрокуратура Украины составила сообщение о подозрении лидеру российской партии ЛДПР Владимиру Жириновскому в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, сообщила пресс-служба ведомства.

Причиной для этого стали "публичные призывы" Жириновского к присоединению Крыма и юго-восточных областей Украины к России, сделанные им 20 февраля и 23 февраля 2014 года.

Жириновский также в качестве депутат Госдумы РФ проголосовал за присоединение Крыма и Севастополя к России, отмечается в сообщении украинской Генпрокуратуры.

Инкриминируемое российскому политику преступление предусматривает от 7 до 12 лет заключения, а также возможность его заочного осуждение.

Ранее украинская Генпрокуратура возбудила в отношении Жириновского дело о "финансировании терроризма". Речь идет о сборе средств для помощи жителям ДНР и ЛНР.