Когда пистолет "Удав" примут на вооружение, решат весной

Решение о запуске нового российского пистолета "Удав" в серию примут в марте 2019 года. Именно тогда состоится заседание специальной комиссии, за которой и останется последнее слово, рассказали агентству РИА Новости в ЦНИИТОЧМАШ.

Ранее стало известно, что пистолет прошел государственные испытания и рекомендован к постановке на вооружение российской армии.

Основная отличительная особенность нового "Удава" – патрон 9х21 миллиметра. Он мощнее боеприпасов пистолета Макарова или "Грача", принятого на вооружение несколько лет назад. Однако патрон этот очень редкий: его использует только СПС "Гюрза", или самозарядный пистолет Сердюкова.

Ради удобства стрелка "Удав" получил универсальную планку Пикатинни. На нее крепятся лазерный целеуказатель или фонарь. А вот можно ли поставить на пистолет, например, коллиматорный прицел, не известно.

Общий вес пистолета – 980 граммов, размер магазина – 18 патронов.