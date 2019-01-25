Денис Суарес намерен сменить "Барселону" на "Арсенал"

Полузащитник испанской "Барселоны" Денис Суарес ответил отказом на предложение клуба о продлении действующего контракта. Испанец признался, что его не устроили условия трехлетнего договора, который ему предложили.

Не хочет Суарес оставаться не только в "Барселоне", но и в чемпионате Испании. Свой интерес к хавбеку также проявляют "Севилья" и "Бетис", однако сам игрок отказался переходить в один из клубов. Оба севильских коллектива предлагали за него требуемые 20 миллионов евро.

Теперь Суарес планирует продолжить свою карьеру в лондонском "Арсенале", сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на El Mundo. Впрочем, в каталонском клубе не желают терять права на игрока и готовы отдать его в аренду.

Отметим, что Суарес сыграл в текущем сезоне два матча, в которых обошелся без результативных действий.