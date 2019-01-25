Australian Open. Восьмой очный финал "Шлема" для Джоковича и Надаля

На Открытом чемпионате Австралии по теннису определились финалисты в мужском одиночном разряде. Финал первого в сезоне турнира "Большого шлема" разыграют первая и вторая ракетки мира – серб Новак Джокович и испанец Рафаэль Надаль. Это будет для них восьмой очный финал "Шлема".

На Australian Open Джокович имеет абсолютное преимущество над именитым соперником. Ранее серб шесть раз выходил на решающий матч и ни разу не проиграл. Победил он, в том числе, и Надаля в единственном очном финале 2012 года – 5:7, 6:4, 6:2, 5:7, 7:5. У Рафы в Мельбурне было четыре финала и всего одна победа.

Однако на других турнирах "Большого шлема" глобального преимущества у серба нет. На Открытом чемпионате Франции у Надаля 11 титулов в 11 сыгранных финалах. Дважды испанец побеждал в Париже Джоковича – в 2012 и 2014 годах. У теннисиста из Сербии во Франции было 4 финала и всего один успех.

На лондонском Уимблдоне у обоих теннисистов по 5 сыгранных финалов, но Джокович становился чемпионом британского "Шлема" 4 раза, а Надаль – только дважды. В единственном очном финале серб обыграл испанца в 2011 году.

Наконец, на US Open нынешние финалисты "Шлема" имеют по три победы, но Надаль выиграл свои титулы в четырех попытках, а Джокович – в восьми. При этом счет личных встреч в финале Нью-Йорка 2:1 в пользу испанца.

Всего в семи очных финалах всех "Шлемов" Надаль имеет преимущество в одну победу – 4:3. Следует также сказать, что всего на турнира АТР серб и испанец встречались 52 раза и общий счет в пользу Джоковича — 27:25. На покрытии "хард", на котором состоится нынешний финал, серб ведет с громадным преимуществом — 18:7. Испанец не выигрывал у него на харде с 2013 года.