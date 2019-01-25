Легковушка сбила женщину на остановке в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде водитель легковушки вылетел на автобусную остановку и сбил женщину, пытаясь уйти от столкновения с перестраивавшейся машиной. Камера регистратора запечатлела момент серьезной аварии.

ДТП произошло в 10:52 в пятницу, 25 января, на Московском шоссе. На кадрах видно, как из-под моста прямо перед Chevrolet Cruze выехал таксист, который тут же начал перестраиваться, чтобы объехать автобус. Двигавшийся на высокой скорости владелец Chevrolet в попытке избежать столкновения ушел вправо и вылетел на тротуар.

Несколько человек успели отбежать в сторону, а вот 34-летняя женщина оказалась прямо на пути следования легковушки. Ее доставили в больницу с многочисленными травмами. Ее дочь не пострадала.