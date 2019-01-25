Рождение театра: Сергей Соловьев мечтал об этом 40 лет

В Москве открылся новый Театр-студия САС. Его возглавил народный артист России, режиссер, сценарист и педагог Сергей Соловьев. В первом же спектакле на сцену вышли его студенты.

Десять минут до начала спектакля. Импровизированное фойе Императорского яхт-клуба практически полностью заполнено. Всех зрителей лично встречает Сергей Соловьев. Среди гостей — друзья, ученики и коллеги режиссера. Только самые близкие — именно они в этот вечер станут свидетелями таинства: рождения Театра-студии "САС".

"Любой театр характеризуется прежде всего именем режиссера, его фигурой, ее содержанием. Я надеюсь, что он будет отличаться мной. А я буду стараться делать только те вещи, которые я люблю. Это трудное занятие", — говорит Соловьев.

О создании своего, непохожего на другие театра Сергей Соловьев мечтал давно. Наверное, как только стал преподавать — а это около 40 лет.

"Я все время думаю о ребятах, которые заканчивают и уходят", — говорит он.

"Мы здесь все имеем дело с мастером, который создает театр не на пустом месте, а на базе своих мастерских — вгиковских, актерских", — говорит советник президента РФ по вопросам культуры Владимир Толстой.

И вот, наконец, Соловьев дождался этого момента. На сцене театра — его нынешние студенты, а режиссер спектакля — бывшая ученица.

"Он за абсолютно свободное мышление, он за полную свободу. И, наоборот, он говорит: давайте — главное, делайте! Пробуйте, ошибайтесь — делайте! И когда мы что-то ставим, он в большинстве случаев говорит ничего не менять — пожалуйста, ничего не трогайте, не меняйте!" — рассказывает режиссер Татьяна Самбук.

Простой, свободный и очень живой — такой спектакль "Княжна Мэри".С него началась история театра, и он однозначно задал тон.

"Театр Сергея Соловьева — это еще и подумать, и попереживать, и проявить свои чувства. Он тебя заставит остановиться, чтобы у тебя сердце затрепыхалось", — делится актриса Елена Старостина.

Пока у театра нет постоянного места жительства — какое-то время он будет бродячим, перемещаясь с одной площадки на другую. Ближайшие спектакли пройдут здесь — на "Красном Октябре". Это место было выбрано неслучайно: антураж старинного особняка как нельзя лучше подходит для спектаклей театра САС.

Зрительный зал находится в небольшой комнате. Как только заходишь сюда, создается ощущение, что попал в какое-то особое место. Приглушенный свет, кирпичные стены, а из окна виднеется фигура Петра I: очень камерная, даже таинственная атмосфера. Ее тоже можно считать частью декораций.

Завтра здесь ожидается такой же аншлаг — ведь на сцене будет спектакль "Иванов" по пьесе Чехова в постановке самого Сергея Соловьева. Сейчас в репертуаре театра — 12 спектаклей. Билеты на них появятся в ближайшее время.