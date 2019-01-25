Россия избавит Кубу от зависимости от венесуэльской нефти

Россия поможет кубе восстановить железные дороги и модернизировать энергетическую инфраструктуру. Об этом заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов по итогам встречи с заместителем председателя Совета министров Кубы Рикардо Кабрисасом Руисом.

Модернизация кубинских железных дорог обойдется в 2 миллиарда евро и займет 7 лет, работы разобьют на два этапа, а на реализацию проекта планируется выйти уже в ближайшее время, рассказал Борисов.



Что касается энергетической инфраструктуры, будет разработана программа модернизации до 2030 года. Цели этой программы – уйти от зависимости от нефтяных поставок из Венесуэлы. Решение в том числе связано и с текущей ситуацией в стране, отметил Борисов.

23 января лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента, а действующий глава государства Николас Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота. Ряд государств уже признал Гауйдо временным президентом Венесуэлы.

Россия, а также Боливия, Иран, Куба, Никарагуа, Сальвадор и Турция высказались в поддержку Мадуро.

Официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что Германия считает нужным признать Гуайдо временным президентом Венесуэлы, но это решение может быть принято только после согласия со стороны всех стран Евросоюза.

Между тем, отец Хуана Гуайдо заявил, что гордится сыном и призвал военных "встать на верную сторону истории", передает "Интерфакс".