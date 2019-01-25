Потепление с побочным эффектом: к чему готовиться в выходные

В предстоящие выходные на Русскую равнину устремится теплый влажный морской воздух из южной Европы, холодный антициклон сместится к востоку, и уже в субботу на погоду будет оказывать влияние тёплый атмосферный фронт, сообщает Центр погоды ФОБОС.

В Москве сильные продолжительные снегопады и метели, порывистый ветер. В субботу -9…-11°, в воскресенье -2…-5°.

В Санкт-Петербурге будет облачно, пройдут снегопады, резких изменений температуры не ожидается, в дневные часы -8…-11°, по ночам до -15°.

В приполярных регионах потеплеет не везде, а снегопады начнутся только в воскресенье. В Мурманске -22…-25°, в воскресенье небольшой снег; в Нарьян-Маре -27…-30°, без осадков; в Вологде снег, в субботу -13…-15°, в воскресенье -9…-11°.



В Черноземье сильные продолжительные снегопады. В Курске, Воронеже и Липецке в субботу -4…-6°, в воскресенье около 0°.

В Поволжье потеплеет, обойдется без существенных осадков. В Казани и Йошкар-Оле в субботу -18…-20°, в воскресенье -12…-14°. В Пензе и Саратове в субботу -13…-16°, в воскресенье -5…-8°.

В нижнем течении Дона и Волги дожди со снегом. В Ростове-на-Дону -1…+2°, в Волгограде в субботу около -10°, в воскресенье около 0°.

На Урале морозно, солнечно, тихо. В Екатеринбурге, и Челябинске -21…-23°.

В Западной Сибири похолодает, в субботу местами пройдёт небольшой снег. В Новосибирске в субботу -6…-8°, в воскресенье -23…-25°, в Омске в субботу около -20°, в воскресенье не выше -26°.

На юге Дальнего Востока местами пройдет небольшой снег. В Благовещенске, Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре -12…-15°. Во Владивостоке -3…-5°, солнечно.