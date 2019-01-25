В кабмине поддерживают регистрацию мобильников

В правительстве поддержали регистрацию в России всех мобильных устройств с выходом в Интернет по международному идентификатору мобильного оборудования (IMEI), однако высказались против взимания платы за это, передает ТАСС.

Как заявил вице-премьер РФ Максим Акимов, правительство еще не получало этот законопроект. По его словам, вопрос обсуждался с министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Константином Носковым. "Мы не поддерживаем идею платности, мы поддерживаем идею регистрации", — сказал Акимов.

Он отметил, что идея правильная, так как это позволит в борьбе с хищениями и поднимет национальную безопасность на новый уровень.

По словам Акимова, при принятии решений об отключении похищенных устройств "гигантский криминальный рынок схлопнется, так как воровать смысла не будет".

В декабре 2018 года в Совете Федерации предложили создать центральную базу данных, в которую обязательно будут включаться идентификационные номера абонентских устройств, используемых в сетях связи подвижной радиотелефонной связи на территории России. Если IMEI устройству не присвоено, либо оно совпадает с номером какого-то другого гаджета, то доступ к сети для такого устройства должен быть приостановлен, так же как для похищенных или утраченных телефонов.

Глава временной комиссии Совета Федерации по развитию информационного общества Людмила Бокова (один из авторов законопроекта) заявляла, что законопроектом не предполагается обязательная платная регистрация всех аппаратов: за регистрацию придется заплатить до 100 рублей лишь импортерам, производителям, а также гражданам, купившим гаджеты за рубежом.