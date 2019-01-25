Третьяков и Трегубов завоевали медали этапа Кубка мира по скелетону

В швейцарском Санкт-Морице состоялся пятый этап Кубка мира по скелетону. Сразу два места на пьедестале заняли российские спортсмены: Александр Третьяков по итогам двух попыток завоевал серебряную медаль этапа, а Никита Трегубов – бронзовую.

Время Третьякова составило 2 минуты 16,16 секунды. Он на 0,20 секунды отстал от победившего южнокорейского скелетониста Юн Сон Бина (2.15,96). Трегубов занял третье место с отставанием в 0,27 секунды.

Следующий, предпоследний этап Кубка мира по скелетону состоится в американском Лэйк-Плэйсиде с 11 по 16 февраля. Завершится турнир в канадском Калгари, где с 18 по 23 февраля состоится заключительный этап.