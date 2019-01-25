Россия готова работать со всеми политическими силами Венесуэлы

Россия могла бы в случае необходимости выступить в роли посредника между властями и оппозицией Венесуэлы, считает директор Латиноамериканского департамента МИД РФ Александр Щетинин.

"Министр иностранных дел РФ сказал, что мы готовы к сотрудничеству со всеми политическими силами, которые проявляют ответственный подход, готовы сотрудничать с международными игроками, готовы использовать весь наш авторитет для того, чтобы такой диалог был налажен", — сообщил он в интервью РИА Новости.

Накануне лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы. США, Канада, Аргентина, Бразилия, Чили, Колумбия, Коста-Рика, Гватемала, Гондурас, Панама, Парагвай, Перу, Грузия заявили о признании его в этой должности.

Тем временем действующий глава государства Николас Мадуро, выступая в Верховном суде, заявил, что не собирается покидать свой пост. Он также призвал граждан защищать порядок в стране, а военных — мобилизоваться на случай иностранного вторжения.

Президент России Владимир Путин пообщался с Николасом Мадуро по телефону и заявил, что "внешнее вмешательство грубо попирает основополагающие нормы международного права, но решать кризис нужно путем мирного диалога".

Ситуация в Венесуэле обсуждалась и в ходе совещания президента РФ с членами Совьеза РФ.

"Была еще раз подтверждена позиция России о недопустимости какого-либо вмешательства извне во внутриполитическую ситуацию в этой стране", — сообщил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.