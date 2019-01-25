Столтенберг: Россия не собирается менять свою позицию по ДРСМД

Никакого прогресса достигнуто не было. Россия не меняет свою позицию по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг после заседания Совета НАТО-Россия.

Вместе с тем, пишет агентство "Интерфакс", альянс не хочет возобновления холодной войны и новой гонки вооружений. Поэтому НАТО не собирается "зеркально" реагировать на действия России, говорит Столтенберг.

Одновременно с этим глава НАТО отверг обвинения России, что альянс и сам нарушает ДРСМД. Речь идет, например, о ракетах-мишенях, которые Штаты используют для испытаний своей ПРО. Они почти ничем не отличаются от запрещенных боеприпасов. Также под действие договора попадают ударные беспилотники вроде американского MQ-9 Reaper.

В заключении Йенс Столтенберг призвал военных проанализировать все последствия появления у России ракеты 7М729, которая якобы нарушает ДРСМД. Это серьезный вопрос, уверен глава НАТО, к нему надо подойти ответственно.

Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности запрещает разработку, производство и хранение баллистических и крылатых ракет наземного базирования с радиусом действия от 500 до 5500 километров.