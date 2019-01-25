Трое грабителей до смерти избили ветерана ВОВ из-за 20 тысяч рублей

В Ставрополе задержали предполагаемый убийц ветерана Великой Отечественный войны. За год трое молодых людей дважды грабили 97-летнюю Надежду Михайловну, но в последний раз еще и жестоко избили ее. СКР обнародовал запись допроса подозреваемых.

"Не трогайте меня, я отдам вам все!" — умоляла жительница села Курсавка Андроповского района, к которой вечером 10 января вломились злоумышленники.

Она сама указала на шкаф, где хранились все ее документы и сбережения — 20 тысяч рублей. Один из приятелей забрал деньги и вышел, а вот его приятель накрыл пожилую женщину одеялом и начал избивать.

"Даже не знаю, за что ударил! Понятия не имею!" — признался 24-летний задержанный.

Надежду Михайловну доставили в больницу, но спасти ее не удалось — через два дня она скончалась. Спустя 10 дней оперативники вышли на след предполагаемых грабителей, которые, как выяснилось, уже обирали ветерана: весной минувшего года они устанавливали ей пластиковое окно и попутно украли из дома 120 тысяч рублей.

Все трое проходят по статьям "Разбой" и "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего", максимальная санкция — до 15 лет лишения свободы.