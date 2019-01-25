Фернандо Алонсо принимает участие в гонке "24 часа Дайтоны"

Экс-чемпион мира по автогонкам в классе "Формула-1" испанец Фернандо Алонсо, покинув в нынешнее межсезонье состав команды McLaren, тем не менее, не оставил роль действующего пилота. В ближайший уикенд он примет участие в американской гонке на выносливость "24 часа Дайтоны".

На состязании прошла квалификация, в которой тройку лучших составили экипаж команды Masda Team и два состава "конюшни" Acura Team Penske. Алонсок, который вместе с другим экс-пилотом "Ф-1" японцем Камуи Кобаяши выступает за Konica Minolta Cadillac, занял 6-е место среди 15 участников.

Сам бывший чемпион мира считает, что гонки в США и, в частности, "24 часа Дайтоны", предполагают максимально эмоциональное взаимодействие зрителей и пилотов: "В прошлом году тут было много хороших моментов, а уже в этом пара детей даже запрыгнула в машину в какой-то момент. Люди здесь ближе к командам, пилотам, машинам. Они даже могут потрогать машину, если захотят. Это то, что невозможно себе представить в "Формуле-1".

"В этом году я, определенно, чувствую себя гораздо увереннее, чем в прошлом, — цитирует Алонсо сайт Autosport.Com. Прошлый год был моим первым опытом в кузовных гонках, сейчас же я готов наслаждаться этим больше, а также использовать навыки, полученные в серии WEC. Цель на этот год – стать более конкурентоспособным на треке".