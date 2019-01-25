Депутат разгромил офис в "Москва-Сити" и оторвал номер от Rolls-Royce Phantom

Член партии "Справедливая Россия" Валерий Немировский разгромил офис фирмы в международном деловом центре "Москва-Сити", нанеся ущерб в 1 миллион рублей, передает РИА Новости.

Как сообщили в полиции, 24 января в 18​:57 поступило сообщение, что в офисе Capital Group в "Москва-Сити" случился конфликт. После неудачных переговоров, находясь в агрессивном и неадекватном состоянии, клиент фирмы Валерий Немировский, разбил и повредил различное оборудование организации на сумму в 1 миллиона рублей".

Также, находясь на подземной парковке делового центра, Немировский оторвал с переднего бампера Rolls-Royce Phantom передний госномер, после чего уехал.

В пресс-службе Capital Group пояснили, что ситуация произошла в четверг вечером, внутренняя служба безопасности помогла ее урегулировать. В полицию пришлось обратиться из-за нанесенного ущерба имуществу компании.

Председатель совета местного отделения "Справедливой России" в Красногорске Михаил Хорсев назвал выходку депутата очередной глупостью.

"Это может быть вызвано, наверное, высоким самомнением о себе. Оторванность от реальной жизни, скорее всего. Да, он живет, наверное, в каком-то своем выдуманном мире. Он всегда отличался тем, что иногда выдавал не все за чистую монету", — сказал Хорсев.