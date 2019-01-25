Зеленский решил завоевать мир

Украинский шоумен и актер Владимир Зеленский проинформировал мировую общественность о том, что Украине необходимо завоевать мир без сдачи национальных интересов и территорий.

Как передает РИА Новости, данное заявление распространила его пресс-служба.

Сообщается, Зеленский считает, что перед Евросоюзом и гарантами Будапештского меморандума 1994 года о гарантиях безопасности Украины – РФ, Великобритании и США – необходимо поставить вопрос поддержки Киева в стремлении завершить войну на востоке страны, а также вернуть "вернуть временно оккупированные территории и заставить агрессора возместить нанесенный ущерб".

Украинский шоумен также заявил, что идет в президенты на один срок, чтобы изменить политическую систему, а затем передаст страну "в руки нового поколения". Зеленский заверил избирателей, что не будет торговать репутацией и принципами.

Среди изменений, который актер предлагает внести в политическую систему – разработка законопроекта, который дать реальную власть народу посредством референдумов и других форм прямой демократии. Также Зеленский планирует принять акты о лишении неприкосновенности президента Украины, депутатов Верховной рады и судей, об импичменте главе государства и отзыве с поста представителей парламента.

Своими приоритетами кандидат на высший пост назвал развитие экономики, реформирование налоговой системы, формирование прозрачного рынка земли, борьбу с коррупцией, переход к страховой медицине, а также улучшение системы образования.

В новогоднюю ночь 41-летний Зеленский заявил, что собирается участвовать в выборах президента страны, которые пройдут 31 марта 2019 года. Согласно социологическим опросом, он находится на втором месте среди соискателей высшего поста в государстве после главы партии "Батькивщина" Юлии Тимошенко.