Итальянцы опять в России: в Музее имени Пушкина готовят выставку "Гости из Неаполя"

В Музее имени Пушкина — "Гости из Неаполя". Так называется выставка, на которой посетители смогут получить представление об одном из крупнейших художественных собраний Италии — музее Каподимонте. Масштабный показ обещают в следующем году, а пока на Волхонку привезли несколько работ из неаполитанской коллекции.

Сейчас подходит к завершению монтаж восьми картин — в Музее имени Пушкина готовятся к масштабной выставке из коллекции Национального музея Каподимонте "Гости из Неаполя. Артемизия Джентилески и современники". 30 января будет открытие выставки, и на ней будет представлена лишь часть шедевров, которые привезут в Москву из художественных собраний Италии.

Музей имени Пушкина продолжает плодотворное сотрудничество с итальянскими коллегами. Так, в прошлом году привозили шедевры из палаццо Кьерикати в Виченце, а картины из Пушкинского музея отравлялись в Италию. Директор музея Марина Лошак видит в этом взаимном культурном обмене колоссальный потенциал.

"У нас у самих прекрасная коллекция итальянского искусства, в частности, очень сильная коллекция итальянского барокко. У нас с завидной регулярностью бывают государственные деятели Италии. И эту выставку откроет дама, которая возглавляет Сенат Италии — третье лицо в стране. До этого, перед Новым годом, был премьер-министр Италии", — рассказала директор ГМИИ имени Пушкина.

Всего на эту предварительную малую выставку, анонсирующую масштабную, привезли три картины из Неаполя: "Юдиф и Олоферн" Артемизии Джентилески, а также два полотна ее современников — "Ангел с туникой Христа и игральными костями" Симона Вуэ и "Святая Агата" Франческо Гварино.

- Подобная картина есть и у Караваджо, в чем все-таки отличие?

"На основании сопоставления разных данных, фактов сейчас принятой датировкой являются 1612-13 годы. Это означает, что она была написана, когда ей не было еще 20", — рассказала главный научный сотрудник по научной работе Государственного музея изобразительных искусств имени А. С. Пушкина Виктория Маркова.

Еще пять картин в рамках выставки — Гвидо Рени, Гверчино, Симоне Кантарини — представлены из собрания итальянской живописи ГМИИ. Сейчас сотрудники музея совместно с итальянскими коллегами готовят картины к выставке, а на самом открытии ждут высоких гостей из Италии.