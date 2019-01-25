Желающим "вернуть" Украине Кубань и Кавказ предложили Торонтщину и Монреальщину

Это внутриукраинская политика. Заявление о возможности "вернуть" Украине Кавказ и Кубань силой депутата Верховной рады Украины Андрея Билецкого прокомментировал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

Он добавил, что на Украине хотели бы еще "вернуть" богатый нефтью и газом Ханты-Мансийский край. Но это вряд ли получится, так как Киеву нужно высаживать десант в Ханты-Мансийске, а с десантом у Украины плохо, отметил Брудер. При этом он добавил, что такие заявления не имеют никаких исторических или каких-либо других оснований. На Кубани, на Кавказе, на Дальнем Востоке и в ХМАО действительно много этнических украинцев, но никаких референдумов там не будет, подчеркнул эксперт. Хотя бы потому, пояснил он в интервью RT, что они считают себя частью России.

"Россия и Украина признают границы друг друга, несмотря на весь комплекс, отягощающий взаимные отношения, — продолжил Владимир Брутер. — А ситуация с Крымом, по мнению России, выходит за рамки признания границ, потому что это было самоопределение полуострова".

Заявления на Украине о Кубани и других российских регионах изначально пустые, считает Брутер. Они больше рассчитаны на внутренний рынок и на то, чтобы спровоцировать Россию на пустую дискуссию. "Их можно либо не замечать, либо просто высмеивать", — оценил заявления депутата Рады Билецкого российский эксперт.

Бурную дискуссию и всплеск сарказма эти заявления о "возврате" силой "украинских" регионов и правда вызвали в Интернете.

"Я ничего не перепутала? Там написано "силой"? Не "салом"?" — съерничала Кассандра Левицкая.

"Смотрите не надорвитесь со своей "силой", — предупреждает Киев Сергей Кабаков.

"Грозный Украине будем возвращать? Или Сочи?" — уточняет Александр Назаренко.

"Про Курилы забыли!" — цитирует запись Дамира Зиннурова РИА Новости.

И еще два комментария, национальную принадлежность которых предлагаем угадать читателям.

@vovakasko написал следующее: "А не замахнуться ли нам на Варшаву, хлопцы?"

"Надо еще Торонтщину и Монреальщину присоединить, — ставит точку в дискуссии Александр Мак. — Чтобы два раза не бегать".