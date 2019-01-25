Медведеву понравилась версия Smoke on the water для баяна
В Татьянин день премьер-министр России Дмитрий Медведев побывал в студенческом театре ГИТИСа, где недавно завершился масштабный ремонт. В зрительном зале, куда заглянул глава правительства, студенты репетировали постановку оперетты – Медведев понаблюдал за репетицией, сидя в первом ряду.
После репетиции четверокурсник Антон Малышев исполнил на баяне хит Smoke on the water любимой группы премьера Deep Purple, сообщает РИА Новости. Медведев поблагодарил исполнителя аплодисментами.
Общаясь со студентами и преподавателями ГИТИСа, глава правительства предложил не увязывать получение ученых степеней преподавателей театральных вузов с наличием у них званий заслуженных и народных артистов. Он попросил присутствующих там же вице-премьера Ольгу Голодец и министра культуры Владимира Мединского "рассмотреть, что можно в порядке исключения сделать для творческих вузов".
Медведев отметил, что звания "давать всем" не надо, но "любой приличный педагог должен стать и доцентом, и профессором".
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