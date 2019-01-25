В столице обсудят перспективы российского телевидения

С 29 по 31 января в Москве пройдет 21-я международная выставка-форум CSTB Telecom & Media. Представители ведущих российских и зарубежных медиахолдингов, операторов связи, спутниковых компании и профильных ведомств обсудят перспективы развития российского телевидения.

В ходе мероприятия на стендах компаний будут продемонстрированы все достижения российского телевидения и телекома за последний год: новые технологии в области кабельного и спутникового ТВ, IPTV, онлайн-сервисы, интерактивные сервисы, форматы телесмотрения сверхвысокой четкости, сети передачи данных и спутниковая связь.

Посетители смогут лично пообщаться с представителями каналов, увидеть, оценить и даже протестировать технику можно будет на стендах производителей. Поддержку форуму оказывают Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций и АНО "Цифровая экономика".

29 января в рамках выставки также объявят победителей 10-й национальной премии в области цифрового телевидения "Большая цифра". Поздравить лауреатов придут звезды российского ТВ и шоу-бизнеса. Прямая трансляция церемонии будет вестись на сайте премии.