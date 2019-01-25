Россияне заняли весь пьедестал на масс-старте чемпионата мира по лыжам

Масс-старт продолжающегося в финском Лахти молодежного чемпионата мира по лыжным видам спорта завершился триумфом российских спортсменов. По итогам гонки классическим стилем 3 россиянина заняли все призовые места.

Первое место занял Андрей Собакарев, который преодолел дистанцию в 30 километров за 1 час 17 минут 19,1 секунды. Второе время продемонстрировал Иван Кириллов. Он финишировал спустя 3,5 секунды после победителя. Третью строчку занял Иван Якимушкин. Он отстал на 4,9 секунды относительно Собакарева.

Более того, и четвертое место осталось за представителем российских лыж. Антон Тимашов финишировал вслед за призовой тройкой с отставанием в 11,4 секунды.

Напомним, что накануне мужской гонки победу женский масс-старт также увенчался успехом российских лыжниц: Анна Жеребятьева выиграла золото, а Лидия Дуркина завоевала серебро.