Подростка, устроившего пальбу у школы, посадят в СИЗО

15-летний подросток, устроивший стрельбу из ружья в воздух и по окнам чужой машины на территории школы в поселке Абалаково Красноярского края, задержан и будет на время следствия находиться в следственном изоляторе.

Как передает "Интерфакс", об этом общественность проинформировали в пресс-службе главного управления Следственного комитета России по региону. Подчеркивается, что возбуждено уголовное дело по статье "умышленное повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений" и задержанного допрашивают следователи.

Ранее сообщалось, что подросток по имени Павел обучался в коррекционном классе и находится под опекой бабушки и дедушки, поскольку его родителей лишили родительских прав.

25 января девятиклассник пытался войти в школу с ружьем, которое принадлежит его деду, но был остановлен дежурным, после чего устроил стрельбу на улице — целился в окна учебного заведения и стоящих неподалеку машин.

После звонка в полицию на место происшествия прибыл участковый уполномоченный, который уговорил стрелка отдать оружие.

Школьники утверждают, что он пытался попасть в одноклассника, который якобы за день до инцидента избил его, однако учителя назвали эту версию выдумкой.

В связи с инцидентом министерство просвещение России призвало развивать психологические службы помощи, которые будут препятствовать возникновению конфликтов в школах.