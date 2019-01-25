"Как факел был": обгоревший школьник успел позвонить отцу

Столичные следователи пытаются установить, что же произошло в подъезде дома на улице Берзарина, откуда поздним вечером 24 декабря выбежал горящий школьник. Двое приятелей пытались его потушить, но безуспешно — к моменту прибытия врачей он получил ожоги 98 процентов тела.

СКР возбудил уголовное дело по статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", основными подозреваемыми оказались приятели 15-летнего пострадавшего, находившиеся с ним в подъезде в тот вечер. Там же оперативники обнаружили пустую канистру с "характерным для керосина запахом".

По одной версии, подростки — а все они, как отмечают источники, состоят на учете в полиции и пару лет назад попали в больницу с тяжёлым отравлением керосином — периодически дышали бензином и на сей раз вновь устроили "встречу" в подъезде. В одурманенном состоянии они облили приятеля и поднесли зажигалку, причем загорелись и сами — на кадрах виден огонь на плече одного из пытавшихся сбить пламя подростков.

В пользу такой трактовки говорит и звонок 15-летнего мальчика своему отцу. "Я думал, они мои друзья", — цитирует РЕН ТВ слова пострадавшего, которого вот-вот должны были погрузить в карету скорой помощи.

Не исключено, что пропитанная керосином (или бензином) одежда на школьнике загорелась непроизвольно, когда один из друзей закурил.

"Он весь в прямом смысле этого слова как факел был. У подъезда были ребята, которые мусор вывозят, они догадались бросить его в снег и снегом же начали тушить", — рассказала МК жительница дома.

По другой версии, подростки изначально собирались сыграть в каскадеров, сняв "зажигательный ролик". За пару часов до инцидента пострадавший сходил домой и сменил куртку на "более теплую", как он сам заявил.

Как бы то ни было, итог оказался печальным: школьник находится в ожоговой реанимации на аппарате искусственной вентиляции легких, специалисты оценивают его состояние как тяжелое.